По всей Украине объявили воздушную тревогу
В двадцати областях Украины звучит воздушная тревога.
Система оповещения населения сработала в Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской областях также прозвучали воздушные сирены. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:36 (совпадает с московским временем).
Вместе с тем воздушную тревогу объявили на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию приводит RT.
Немного ранее воздушная тревога звучала в четырех украинских областях. Вечером 24 сентября власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской областей объявили воздушную тревогу.