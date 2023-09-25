По всей Украине объявили воздушную тревогу

Системы оповещения населения звучат в Киевской, Харьковской и ряде других областей Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

© Фото: Aziz Karimov Keystone Press Agency Global Look Press

В двадцати областях Украины звучит воздушная тревога.

Система оповещения населения сработала в Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской областях также прозвучали воздушные сирены. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:36 (совпадает с московским временем).

Вместе с тем воздушную тревогу объявили на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию приводит RT.

Немного ранее воздушная тревога звучала в четырех украинских областях. Вечером 24 сентября власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской областей объявили воздушную тревогу.