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По всей Украине объявили воздушную тревогу

Дарина Криц
00:38 25.09.2023
Системы оповещения населения звучат в Киевской, Харьковской и ряде других областей Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
По всей Украине объявили воздушную тревогу
© Фото: Aziz Karimov Keystone Press Agency Global Look Press
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В двадцати областях Украины звучит воздушная тревога.

Система оповещения населения сработала в Киевской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской областях также прозвучали воздушные сирены. Об этом сообщает онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины по состоянию на 00:36 (совпадает с московским временем).

Вместе с тем воздушную тревогу объявили на подконтрольной киевскому режиму части ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Информацию приводит RT.

Немного ранее воздушная тревога звучала в четырех украинских областях. Вечером 24 сентября власти Николаевской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Херсонской областей объявили воздушную тревогу.

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