Сентябрь в Москве признан самым сухим за последние 144 года

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До конца сентября в Москве продержится сухая и теплая погода, что делает первый месяц осени самым сухим за последние 144 года. Об этом изданию «360» рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.

Всего в сентябре выпало шесть миллиметров осадков, что составляет около 10% от месячной нормы. Это сделало сентябрь самым засушливым за 144 года. Синоптик уточнил, что такие погодные условия неправильно называть бабьим летом - на самом деле бабьим летом называется период с 28 августа по 1 сентября. Он также дал прогноз на первые недели октября.

«Дальше будет не особенно дождливо. То есть до середины октября будет хорошая погода, достаточно засушливая, с температурами, превышающими климатическую норму на два-четыре градуса», - сказал метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сейчас температура в Москве выше климатической нормы на восемь градусов. Такое тепло соответствует июльской погоде.