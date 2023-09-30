Путин заявил, что РФ намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении нацбезопасности

Президент РФ отметил, что Россия намерена и впредь оказывать содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении своего абхазского коллеги Аслана Бжании с национальным праздником республики Днем победы и независимости заявил, что Россия намерена и дальше оказывать содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности. Об этом говорится в соответствующей телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Хотел бы подтвердить, что Россия намерена и впредь оказывать всемерное содействие правительству и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», - обратился Владимир Путин.

Глава государства отметил, что отношения между странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. По словам президента России, дальнейшее упрочение двусторонних связей на всех направлениях отвечает общим интересам государств.

Ранее Владимир Путин поздравлял глав Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания независимости. Российский президент отметил успехи коллег в построении государственности, независимой и устойчивой экономики.