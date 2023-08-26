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Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания независимости

Ян Брацкий
13:34 26.08.2023
Российский лидер отметил успехи коллег в построении государственности, независимой и устойчивой экономики.
Путин поздравил глав Абхазии и Южной Осетии с годовщиной признания независимости
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президентам Абхазии и Южной Осетии Аслану Бжании и Алану Гаглоеву по случаю 15-й годовщины признания независимости республик. В своем поздравлении Путин отметил успехи Абхазии в построении государственности, экономике и налаживании стратегического партнерства.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать конструктивные двусторонние связи на всех направлениях, а также партнерское взаимодействие на международной арене», - говорится в телеграмме.

Владимир Путин назвал братским народ Абхазии и пообещал дальше содействовать обороноспособности и безопасности республики. Обращаясь к Гаглоеву российский лидер заявил, что Южная Осетия «успешно развивает институты демократической государственности».

Ранее в Сухуме возложили цветы к памятнику миротворцам в годовщину ввода в Абхазию Коллективных сил СНГ. Миротворческая операция длилась с 1994 по 2008 годы и была направлена на поддержание мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

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