Президент Нигерии отозвал почти всех послов страны

Решение об отзыве послов не касается представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве.

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Президент Нигерии Бола Тинубу отдал распоряжение о полном отзыве всех послов страны по всему миру по итогам исследования работы посольств и консульств Нигерии в других странах.

«Директива президента является продолжением его тщательного изучения нынешнего положения дел в консульствах Нигерии и посольствах по всему миру», - говорится в пресс-релизе администрации президента, опубликованном в X (бывш. Twitter).

Распоряжение вступает в силу немедленно, то есть будет действовать уже со 2 сентября 2023 года, что сделано для обеспечения большей эффективности и более высокого качества предоставления дипломатических услуг гражданам внутри страны и за рубежом.

В заявлении уточняют, что отзыв не распространяется на постоянных представителей Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве ввиду проведения очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится позднее в сентябре.

Напомним, ранее власти Нигера, пришедшие к руководству страной в результате военного переворота, призвали послов США, Франции и Германии покинуть страну в течение 48 часов. Франция уже ответила отказом, назвав подобное требование мятежников неправомерным.