Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в шпионаже жителя Керчи

Житель Керчи, задержанный сотрудниками ФСБ, шпионил за перемещениями российской техники в зоне СВО.

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Сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Керчи, подозреваемого в госизмене. Служба сообщает, что злоумышленник по заданию Главного управления МО Украины снимал на видео перемещения военной техники РФ в зоне СВО.

«Крымчанин посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины», - сообщила ФСБ.

В сообщении уточняется, что мужчина передавал в чат-боты украинских спецслужб информацию, которая могла бы нарушить безопасность России. Злоумышленник заключен под стражу.

В конце сентября также стало известно, что сотрудники ФСБ задержали шпиона в Луганской Народной Республике. Сообщается, что он за деньги передавал украинским спецслужбам сведения о российской военной технике.