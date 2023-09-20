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Житель ЛНР задержан за передачу Украине сведений о российских военных

Ян Брацкий
18:18 20.09.2023
Задержанный планировал продолжить карьеру в СБУ и регулярно получал деньги от сотрудников украинских спецслужб за свою информацию.
© Видео: УФСБ по ЛНР © Фото: УФСБ по ЛНР
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Сотрудники Управления ФСБ по Луганской народной республики задержали жителя поселка Новоайдар, который за деньги передавал украинским спецслужбам информацию о перемещении российских военнослужащих.

«После начала спецоперации я решил помогать Украине. Я передавал информацию о перемещении российских военнослужащих. В августе по инициативе одного из сотрудников СБУ я выезжал на железнодорожные пути с целью диверсий», - рассказал задержанный.

Довольно скоро молодому человеку предложили сотрудничество на регулярной основе и пообещали карьеру в СБУ. У него затребовали копии документов и начали переводить деньги за полученную информацию.

«Я отправил им свою автобиографию, соглашение о сборе и обработке моих данных и фото моего паспорта. Меня пообещали взять в СБУ. В случае задержания обещали выкупить за 10 тысяч долларов. Мне отправляли деньги. Каждый перевод был по 2,5 тысячи гривен», - добавил задержанный житель Новоайдара.

Теперь вместо карьеры в спецслужбах Украины и регулярных денежных переводов мужчине грозит длительный тюремный срок. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Ведется следствие.

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