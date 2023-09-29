Путин накануне вечером встретился в Кремле с замминистра обороны Евкуровым

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Президент России Владимир Путин вечером 28 сентября встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который займется формированием добровольческих подразделений для участия в специальной военной операции. В ходе встречи обсуждались вопросы организации работы данных подразделений и социальной поддержки военнослужащих.

«Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми... Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим. Юнус-Бек Баматгиреевич расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях Андрей Николаевич доложит», - заявил Путин.

Ранее Путин заявлял о важности предоставления равных прав всем участникам специальной военной операции. Речь идет как о кадровых военных и силовиках, принимающих участие в СВО, так и о добровольцах.