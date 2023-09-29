Цимлянский заявил, что срочников Крайнего Севера призовут на месяц позже

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Срочников с Крайнего Севера России в этом году призовут на военную службу на месяц позже: не 1 октября, как в остальных регионах, а 1 ноября. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Это связано с климатическими особенностями данных территорий», - сообщил Цимлянский.

Контр-адмирал уточнил, что остальные призывники отправятся со сборных пунктов 16 октября в пункты постоянной дислокации воинских формирований на территории России. Срок службы, как и прежде, составит один год.

«Начало отправки призывников со сборных пунктов спланировано 16 октября. Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев», - сказал Цимлянский.

Ранее контр-адмирал сообщил, что весной на срочную службу заступили 147 тысяч человек - задание президента России Владимира Путина было выполнено в полном объеме.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.