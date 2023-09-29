На срочную службу после весеннего призыва заступили 147 тысяч человек

Заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский упомянул, что в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений.

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Заместитель начальника ГОМУ ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский упомянул, что в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений.

По итогам весеннего призыва 147 тысяч человек заступили на срочную службу. Задание президента РФ Владимира Путина было выполнено вовремя и в полном объеме. Об этом на брифинге, посвященном началу осеннего призыва, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Он также перечислил регионы, где призыв прошел наиболее успешно.

«Наиболее организованно мероприятия по призыву на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чечня, в Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве», - рассказал Цимлянский.

Также он отметил, что в ходе призыва большое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных рот. Для выполнения этой задачи было направлено около 500 человек.

Помимо этого, на брифинге Цимлянский рассказал, что военнослужащих срочной службы не будут отправлять в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.