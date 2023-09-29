Танкистам ЗВО вручили денежный сертификат за уничтожение танка Leopard в зоне СВО

Сертификат на денежные средства является дополнительной выплатой к выплачиваемым МО РФ за личное уничтожение или захват военной техники противника.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры вручения сертификата на выплату денежных средств военнослужащим 1 гвардейской танковой армии Западного военного округа, уничтожившим в ходе боя танк Leopard в зоне проведения спецоперации на Купянском направлении.

Данные выплаты российским бойцам являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны РФ за личное уничтожение или захват военной техники противника.

На Купянском направлении в зоне СВО военнослужащие 1-ой гвардейской танковой армии ЗВО сорвали очередную попытку наступления украинских боевиков.

Боевую технику врага выследил расчет разведывательного БПЛА. Беспилотник определил, что хваленные танки Leopard немецкого производства передвигаются по полю в сторону позиций ВС РФ.

Координаты движущегося врага были переданы расчету гаубицы Д-30 группировки войск «Запад». Российские военнослужащие тут же открыли прицельный огонь. Расчет с первого же выстрела остановил западную военную технику, поразив гусеницу.

Экипаж второго Leopard успел покинуть технику, но сам танк спасти им не удалось.

На передовых позициях в зоне СВО командование группировки войск «Запад» вручило уничтожившим на поле боя танк Leopard сертификат на выплату денежных средств.Уничтоживших вражеский танк представляли командир орудия Д-30 с позывным Степа и начальник расчета беспилотника с позывным Гамлет.

С начала проведения спецоперации более десяти тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники врага. Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. При этом, никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

Ранее эксперт в области бронетанковой техники Сергей Суворов рассказал нам о недостатках другой вражеской техники западного производства. Специалист отметил, что башня танка Abrams отлетает от малейшей искры в гидравлике.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.