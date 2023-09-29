В стране и мире Ставропольские десантники ракетами из «Корнета» ликвидировали пункт ВСУ на берегу Днепра Ставропольские десантники ликвидировали наблюдательный пункт боевиков, засевших в заброшенных дачах на Херсонском направлении. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Десантники новороссийского соединения ликвидировали наблюдательный пункт украинских националистов на правом берегу Днепра при помощи управляемых ракет, выпущенных из ПТРК «Корнет». Кадры боевой работы ставропольцев публикует Минобороны России. Мобильный отряд на Херсонском направлении в зоне СВО обнаружил противника, используя средства видеоконтроля. Боевики засели в заброшенных дачах. Ранее МО РФ показало кадры того, как расчет ПТРК «Корнет» разнес британский танк Challenger, принадлежащий украинским боевикам. Военнослужащий с позывным «Пастырь» сравнил его горение с фйерверком - при попадании в танка ракет он начал искрить. Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика