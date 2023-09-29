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Российские бойцы взорвали танк боевиков и взяли 12 пленных у Работино

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
06:07 29.09.2023
Военнослужащий с позывным «Бор» рассказал, как после боя вблизи Работино наше подразделение взорвало танк и захватило 12 пленных.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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На Запорожском направлении СВО за минувшие сутки в окрестностях Вербового и Работино уничтожено свыше 45-ти украинских боевиков. Опубликованы кадры невероятного боя в районе этих населенных пунктов, в ходе которого 10 бойцов 70-го полка разбили и обратили в бегство 30 украинских боевиков. Корреспондент Михаил Аброськин узнал мотивацию тех, кто, не задумываясь, вступает в ближний бой первыми.

Позиции российских войск. Пускай это не передний край обороны, но даже здесь перемещения максимально быстрые: противник может заметить с воздуха и нанести удар. Задача - прикрыть тылы передовых подразделений от деятельности диверсионных групп боевиков, а попутно произвести контроль обстановки вокруг позиций.

«Видите - дым посерединке. Это значит был прилет. Когда белый дым - это выход; черный - это прилет. Надо постоять посмотреть, откуда дальше будут прилеты, чтобы понять, где там какая-то техника», - рассказал военнослужащий с позывным «Бор».

Он также описал один из боев, в которых ему приходилось участвовать. Тогда у противника было численное превосходство, но это не помешало нашим ребятам одержать верх.

«У нас был один раз, когда шла бронетехника с Работино на Вербовое. Мы один танк взорвали, подбили - я и еще один парень якут. Двенадцать человек у нас было оттуда пленных. Трое были ранены. Мы их всех перебинтовали, мы их не стали бросать. Много трофеев забрали оттуда. Мы забрали пять автоматов, пулемет «Скорпион», много натовских аптечек», - перечислил «Бор».

Сегодня на счету подразделения десятки подбитых бронемашин противника, часть из которых стала  трофеями. Большую часть удалось уничтожить еще во время первых месяцев так называемого украинского контрнаступления. Боец с позывным «Поляк» установил личный рекорд, подбив за несколько дней семь единиц вражеской техники. За это удостоен ордена Мужества.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

Ранее МО РФ сообщило, что за сутки российские военнослужащие отразили десять атак противника на Донецком направлении.

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