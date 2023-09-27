МО РФ: десять атак противника отражены на Донецком направлении
Российские военные отразили десять атак противника на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское», - говорится в сообщении ведомства.
За сутки санитарные и безвозвратные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 390 человек. Помимо живой силы, есть потери в военной технике. Так, ВС РФ уничтожили четыре танка ВСУ, девять БМП, семь автомобилей, две американские гаубицы М777.
Между тем в Запорожской области отражена атака украинской штурмовой группы в районе Вербового и нанесено поражение живой силе противника в районе Работино. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 60 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.