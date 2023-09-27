За сутки боевых действий потери противника на данном направлении составили до 390 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, добавили в Минобороны.

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Российские военные отразили десять атак противника на Донецком направлении за сутки, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 10 атак штурмовых групп 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Клещеевка и Невельское», - говорится в сообщении ведомства.

За сутки санитарные и безвозвратные потери украинской стороны на Донецком направлении составили до 390 человек. Помимо живой силы, есть потери в военной технике. Так, ВС РФ уничтожили четыре танка ВСУ, девять БМП, семь автомобилей, две американские гаубицы М777.

Между тем в Запорожской области отражена атака украинской штурмовой группы в районе Вербового и нанесено поражение живой силе противника в районе Работино. Суточные потери неприятеля в личном составе превысили 60 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.