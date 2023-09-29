В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол РФ Парамонов заявил об опосредованном участии Италии в конфликте на Украине

Марина Крижановская
04:57 29.09.2023
Российский посол Парамонов заявил об опосредованном участии Рима в украинском конфликте на стороне Владимира Зеленского.
Посол РФ Парамонов заявил об опосредованном участии Италии в конфликте на Украине
© Фото: imagebroker Peter Giovannini Globallookpress
Читайте нас на:

В украинском конфликте опосредованным участником стала и Италия. По мнению российского посла в данной стране Алексея Парамонова, Италия не стала исключением. Он добавил, что российско-итальянские отношения получили огромный ущерб. Его слова приводит RT.

«Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Владимира Зеленского», - заявил глава диппредства РФ,

При этом посол Парамонов подчеркнул, что еще не пройдена точка невозврата в двусторонних отношениях России и Италии.

Ранее в российском посольстве в Швеции предупредили, что воюющие на стороне Киева иностранцы понесут наказание. Дипломаты напомнили, что преступлением является наемничество, а «присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:19 В стране и мире
Над Белгородской областью сбит беспилотник самолетного типа
17:25 В стране и мире
Видео
Собянин заявил о серьезной экономической войне с восточными странами
15:58 В стране и мире
В Польше подтвердили принадлежность Украине ракеты, убившей двух человек в 2022 году
15:09 В стране и мире
Видео
Путин назвал внешнее давление стимулом для роста российских производств
14:46 В стране и мире
Скончался известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере актер Майкл Гэмбон
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.