Российский посол Парамонов заявил об опосредованном участии Рима в украинском конфликте на стороне Владимира Зеленского.

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В украинском конфликте опосредованным участником стала и Италия. По мнению российского посла в данной стране Алексея Парамонова, Италия не стала исключением. Он добавил, что российско-итальянские отношения получили огромный ущерб. Его слова приводит RT.

«Увы, как и остальные страны НАТО, Итальянская Республика опосредованно стала участником украинского конфликта на стороне Владимира Зеленского», - заявил глава диппредства РФ,

При этом посол Парамонов подчеркнул, что еще не пройдена точка невозврата в двусторонних отношениях России и Италии.

Ранее в российском посольстве в Швеции предупредили, что воюющие на стороне Киева иностранцы понесут наказание. Дипломаты напомнили, что преступлением является наемничество, а «присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне».