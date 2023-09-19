В диппредставительстве заявили, что наемничество - это преступление, а присоединение к бандеровцам преступно вдвойне.

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Посольство России в Швеции заявило, что все воюющие на стороне киевского режима иностранцы понесут наказание по российскому и международному законодательству.

«Наемничество - это преступление. Присоединение к бандеровцам - преступно вдвойне», - говорится в сообщении на странице диппредставительства в соцсети X (ранее Twitter).

Посольство выразило надежду, что граждане Швеции поймут, что наемники, которые решили зарабатывать кровавые деньги киевского режима, неминуемо будут наказаны.

Ранее стало известно о смерти при странных обстоятельствах двух британских наемников на Украине. Англичане Дэниэл Берк и Джордан Чедвик могли погибнуть от рук других воюющих на стороне Киева иностранцев, считает журналист The Sun Джером Стерки.