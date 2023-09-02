В стране и мире В МО РФ сообщили о перехвате двух украинских беспилотников в Белгородской области ВС РФ перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: ВС РФ перехватили два беспилотника противника в воздушно пространстве Белгородской области. «Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны России. Ранее в результате атаки украинского беспилотника под Белгородом погибли три человека. Двое из них были беженцами из Украины, третий - сотрудником санатория. Дрон врезался в здание санатория. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика