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В МО РФ сообщили о перехвате двух украинских беспилотников в Белгородской области

09:36 02.09.2023
ВС РФ перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области.
В МО РФ сообщили о перехвате двух украинских беспилотников в Белгородской области
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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ВС РФ перехватили два беспилотника противника в воздушно пространстве Белгородской области.

«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны России.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника под Белгородом погибли три человека. Двое из них были беженцами из Украины, третий - сотрудником санатория. Дрон врезался в здание санатория.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. 

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