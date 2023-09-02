В МО РФ сообщили о перехвате двух украинских беспилотников в Белгородской области
ВС РФ перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области.
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ВС РФ перехватили два беспилотника противника в воздушно пространстве Белгородской области.
«Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации. Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Белгородской области», - сообщили в Минобороны России.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника под Белгородом погибли три человека. Двое из них были беженцами из Украины, третий - сотрудником санатория. Дрон врезался в здание санатория.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.