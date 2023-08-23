Атаковав санаторий под Белгородом, ВСУ убили украинских беженцев

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Двое мирных граждан, погибших этим утром в Белгородской области, оказались беженцами из приграничных населенных пунктов Украины, еще один - работником санатория, по которому ВСУ нанесли удар при помощи дрона. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Все люди из пострадавшего санатория будут перевезены в безопасное место, пообещал Гладков.

Ранее стало известно о гибели трех человек в результате атаки украинского беспилотника на санаторий в селе Лавы. Дрон сбросил на его территорию две гранаты. Здание санатория получило повреждения.