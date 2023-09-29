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РФ распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по «Северным потокам»

Марина Крижановская
03:17 29.09.2023
Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский сообщил, что члены Совбеза получили проект заявления председателя СБ ООН по теракту на газопроводах «Северный поток».
РФ распространила в СБ ООН проект заявления председателя Совбеза по «Северным потокам»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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В Совете Безопасности ООН распространили проект заявления председателя Совбеза, касающийся подрывов магистральных газопроводов «Северный поток». Об этом сообщил первый заместитель Постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Теперь, как сообщает RT, российское постпредство хочет посмотреть на действия своих коллег - представителей Запада.

«Посмотрим, какие маневры будут предпринимать наши западные коллеги, чтобы избежать выражения Советом четкой позиции в этой связи», - цитирует СМИ.

Ранее специалисты из Норвегии рассказали, что на «Северных потоках» было четыре взрыва. Согласно исследованию специалистов из института сейсмических наблюдений Norsar, 26 сентября 2022 года было зафиксировано четыре взрыва: в 02:03:24 по местному времени прогремел первый, следующий был уже в 19:03:50, два остальных взрыва произошли спустя семь и 16 секунд.

При этом взрывы находились на разном расстоянии: между вторым и третьим взрывами было расстояние в 220 метров, в то время как между вторым и четвертым было уже несколько километров.

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