Артиллеристы уничтожили крупную группу боевиков из «Гиацинтов»

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Оглушительный грохот разрывает тишину над позициями артиллеристов южной группировки войск. Находясь на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, расчеты «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу на Артемовском направлении.

Контрбатарейная борьба - работа, которая не прекращается ни на минуту. Как только противник открывает огонь, артиллеристы определяют его местонахождение и сразу же накрывают вражескую батарею. Пушка «Гиацинт» справляется с этой задачей прекрасно, снаряды калибра 152 миллиметра она может отправить на дальность до 27 километров.

От точности стрельбы этих дальнобойных орудий зависят жизни наших бойцов на передовой. Главное - скорость, а тип цели, будь то миномет, орудие или самоходка, значения не имеет.

На счету только этого расчета более полутысячи пораженных целей, и это лишь здесь, на Артемовском направлении, где они работают последние три месяца.

Активность боевиков киевского режима на южном фланге Артемовска в последнее время серьезно возросла, однако все передвижения националистов фиксирует разведка, а артиллеристы всегда готовы нанести неожиданный удар.

Если ствольная артиллерия наносит удар в конкретную точку, то реактивная, напротив, бьет по площадям. Цели у них тоже отличаются, чаще всего расчеты «Градов» работают по скоплениям пехоты противника.

Данные видеоконтроля подтверждают уничтожение крупной группы боевиков, готовившихся к очередной атаке. Работают артиллеристы в любое время суток, и светомаскировка не мешает вести стрельбу точно даже в полной темноте.

Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов украинских националистов. В результате точного удара российской артиллерии в опорных пунктах врага сдетонировали боеприпасы.