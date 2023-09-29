Артиллеристы уничтожили крупную группу боевиков из «Гиацинтов»
Оглушительный грохот разрывает тишину над позициями артиллеристов южной группировки войск. Находясь на значительном удалении от линии боевого соприкосновения, расчеты «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу на Артемовском направлении.
Контрбатарейная борьба - работа, которая не прекращается ни на минуту. Как только противник открывает огонь, артиллеристы определяют его местонахождение и сразу же накрывают вражескую батарею. Пушка «Гиацинт» справляется с этой задачей прекрасно, снаряды калибра 152 миллиметра она может отправить на дальность до 27 километров.
От точности стрельбы этих дальнобойных орудий зависят жизни наших бойцов на передовой. Главное - скорость, а тип цели, будь то миномет, орудие или самоходка, значения не имеет.
На счету только этого расчета более полутысячи пораженных целей, и это лишь здесь, на Артемовском направлении, где они работают последние три месяца.
Активность боевиков киевского режима на южном фланге Артемовска в последнее время серьезно возросла, однако все передвижения националистов фиксирует разведка, а артиллеристы всегда готовы нанести неожиданный удар.
Если ствольная артиллерия наносит удар в конкретную точку, то реактивная, напротив, бьет по площадям. Цели у них тоже отличаются, чаще всего расчеты «Градов» работают по скоплениям пехоты противника.
Данные видеоконтроля подтверждают уничтожение крупной группы боевиков, готовившихся к очередной атаке. Работают артиллеристы в любое время суток, и светомаскировка не мешает вести стрельбу точно даже в полной темноте.
Ранее МО РФ опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов украинских националистов. В результате точного удара российской артиллерии в опорных пунктах врага сдетонировали боеприпасы.