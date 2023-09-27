Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией опорных пунктов националистов
В результате точного удара российской артиллерии в опорных пунктах врага сдетонировали боеприпасы.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Российские артиллеристы нанесли удар по опорным пунктам украинских националистов в зоне проведения специальной военной операции. Кадры поражения врага публикует Министерство обороны России.
В результате точных ударов российской артиллерии опорные пункта врага были уничтожены. На кадрах можно увидеть, как детонируют боеприпасы в зоне удара. В оборонном ведомстве уточнили, что огонь артиллерии корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.
Ранее артиллеристы показали свою боевую работу на участке Работино-Вербовое. Благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллеристы продолжают удерживать занятые позиции, уничтожая технику НАТО.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов