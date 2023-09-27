Минобороны показало кадры уничтожения артиллерией опорных пунктов националистов

В результате точных ударов российской артиллерии опорные пункта врага были уничтожены. На кадрах можно увидеть, как детонируют боеприпасы в зоне удара. В оборонном ведомстве уточнили, что огонь артиллерии корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.

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