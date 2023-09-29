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Потерпевший в конфликте на шоссе Энтузиастов рассказал подробности случившегося

Дарина Криц
02:31 29.09.2023
Потерпевший мужчина сообщил, что при перестроении в левый ряд ехавший сзади автомобиль с тремя мужчинами стал прижиматься к его авто. Позже, во время непосредственного конфликта, мужчины угрожали водителю и его супруге оружием.
Потерпевший в конфликте на шоссе Энтузиастов рассказал подробности случившегося
© Фото: ДТП и ЧП Москва, ВКонтакте
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Потерпевший в конфликте, произошедшем на шоссе Энтузиастов, рассказал подробности происшествия. Напомним, инцидент произошел вечером 27 сентября при участии трех мужчин и семейной пары.

Потерпевший Илья Левтеров, по информации «360» рассказал, что у нападавших в руках были пистолеты, а не ножи. Он добавил, что с супругой ехал в сторону центра и на сужающейся части шоссе стал перестраиваться в левый ряд, как и весь поток.

«Они в этот момент ехали сзади и, видимо, хотели проскочить. Я в левый ряд встал, они начали поджиматься сзади, моргать. Потом они начали меня обгонять. Уже начались угрозы. Они ехали и кричали: "Выходи! Убью! Зарежу!" И тогда моя жена включила камеру», - поделился подробностями конфликта Илья.

На другом перекрестке автомобиль с тремя мужчинами перерезал дорогу супругам, водитель и его пассажиры выскочили из салона, подбежали к машине. Они начали кричать, один упал на капот, другой пытался разблокировать автомобиль и схватить Илью Левтерова.

Он добавил, что следователи ему позже сказали: в руках у агрессивных мужчин были именно пистолеты, не ножи. В момент конфликта Илья сдал назад, проехал через три ряда и развернулся, уехав в обратную сторону по шоссе. С супругой они обратились в полицию. Подозреваемых задержали в тот же день - на съезде с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект. Против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Илья Левтеров рассказал, что они должны были ехать на опознание, но оказалось, что те трое «резко оказались не русскоговорящими». Супруги вынуждены ждать переводчиков.

Ранее в Сеть попали кадры погони за супружеской парой и самого конфликта. На видео автомобиль, в котором находились нарушители, преследует машину супругов. Затем он останавливается прямо перед ней, перекрывая дорогу. Из него выходят трое мужчин и пытаются попасть в машину потерпевших. О том, что они вооружены, можно судить по комментариям за кадром.

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