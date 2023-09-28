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В Москве троих мужчин задержали за нападение с ножами на семейную пару

Анастасия Бобылева
02:15 28.09.2023
По факту хулиганства было возбуждено уголовное дело, подозреваемые уже задержаны.
© Видео: ДТП и ЧП Москва, ВКонтакте © Фото: ДТП и ЧП Москва, ВКонтакте
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Трое неизвестных напали с ножами на машину с семейной парой на шоссе Энтузиастов в Москве.

Кадры конфликта попали в сеть. На видео автомобиль, в котором находились нарушители, преследует машину семейной пары, затем останавливается прямо перед ней, перекрывая дорогу. Из него выходят трое мужчин и пытаются попасть в машину потерпевших. О том, что они вооружены, можно судить по комментариям за кадром.

После этого они скрылись на своем автомобиле, а пострадавшие обратились в полицию. По факту совершения хулиганских действий возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в СК РФ по Москве. Подозреваемые уже задержаны.

«Задержаны трое мужчин,  подозреваемые в хулиганских действиях на юго-востоке Москвы», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в ближайшее время их доставят в подразделение СК для допроса.

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