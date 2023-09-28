Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом интеграции

Прошедшие в сентябре выборы в новых регионах являются важным шагом интеграции республик и областей в единое правовое пространство России.

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Проведение выборов 8-10 сентября в новых регионах является важным шагом на пути к полноценному вхождению в единое пространство России, в частности правовое. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Глава государства отметил, что выборы по российскому законодательству прошли впервые в Донбассе и Новороссии - в результате состав парламенты был впервые избран по российским законам, свои полномочия подтвердили действующие главы регионов.

«И это безусловно значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство нашей большой страны», - сказал российский президент.

Он отметил особый статус ситуации и задач в новых регионах.

«Но убежден, и региональные власти, и, что самое главное, люди, наши граждане чувствуют поддержку, которую им оказывает вся Россия. Это чрезвычайно важно. Так и будет», - сказал Путин.

Во встрече с президентом приняли участи главы 26 регионов, на территории которых в этом году 8-10 сентября проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти. По данным главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловы, свой голос отдали более 45 миллионов человек.

Ранее в Совете Федерации одобрили празднование воссоединения новых регионов с Россией 30 сентября. Именно в этот день в 2022 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.