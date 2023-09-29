Дептранс опубликовал видео аварии в центре столицы с наездом на группу пешеходов

© Видео: Департамент транспорта г. Москвы © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Департамент транспорта Москвы поделился кадрами видео аварии на Большой Никитской улице, где вечером 29 сентября иномарка сбила несколько человек на тротуаре.

На кадрах видно, что машину «вело» по дороге, и затем на высокой скорости она не вписалась в поворот, вылетела с проезжей части на тротуар и врезалась в группу людей.

По данным МВД столицы, в ДТП пострадали пять человек. По предварительной информации, они живы.

В настоящее время место аварии оцеплено, движение на этом участке затруднено.