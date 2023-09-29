На Курганмашзаводе показали улучшенную БМП-3

Для обеспечения нашей армии Курганмашзавод работает в три смены без выходных.

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Очередную партию БМП-3 отправили с отгрузочной станции единственного в стране производителя этих машин Курганмашзавода в зону проведения специальной военной операции. До места назначения боевые машины доберутся по железной дороге.

Заводчане не без гордости отмечают - темпы роста производства изделий в этом году по сравнению с 2021 годом увеличились в два с половиной раза. Машиностроительный гигант работает в три смены без выходных. При этом качество БМП-3 только улучшилось.

Кроме динамической защиты, представители оборонного предприятия демонстрируют другие изменения и дополнения в конструкцию боевой машины, которые внесли с учетом опыта специальной военной операции.

«Броня на основном прицеле наводчика, то есть это тепловизионный прицел и лазерный дальномер. Защищена его рабочая часть и его оптические каналы для того, чтобы повысить эффективность машины и ее защищенность в зоне боевых действий», - рассказал заместитель директора Курганмашзавода Роман Хромов.

Все без исключения БМП перед тем, как поступить в войска, проходят тщательную проверку, причем на всех этапах производства - от выплавки и сварки каркаса до финальной сборки. Но это не полный перечень испытаний.

«Пробеговые испытания, а также пристрелка вооружения и приведение к нормальному бою. Если говорить о том, сколько - как минимум, 150 километров изделие пробегает по полигону, чтобы подтвердить возможности и в дальнейшем принять», - отметил заместитель начальника военного представительства Антон Антипенко.

Востребованность троек на фронте - колоссальная. Легкие - 19 тонн - и при этом проходимые БМП незаменимы для переброски личного состава, прикрытия танковых подразделений, а вооружение позволяет работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

«Самая замечательная машина. У нее и 30-ка и 100-ка. Выехала и может и отработать по колонне, по технике и по живой силе», - добавил командир БМП-3 с позывным «Коляда».

Положительные отзывы от наших бойцов о машине в Курган передают с мобильными ремонтными бригадами, которые с первых дней находятся в зоне СВО - проводят плановое обслуживание, срочные ремонты. На заводе подчеркивают , что сделают все, чтобы наши ребята на переднем крае были обеспечены достаточным количеством троек.

Ранее на «Курганмашзаводе» выяснили, по каким критериям БМП-3 превосходит M2 Bradley. Исполнительный директор по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов сообщил, что современные американские БМП, находящиеся в зоне СВО, доработаны электронными системами, которые и делают их уязвимыми - если они выходят из строя, то машина может полностью потерять боеспособность.