Велосипедист Обыденнов сообщил об отправке 150 паралимпийцев на международные соревнования

Велоспортсмен-паралимпиец рассказал о том, какие нюансы ждут российских спортсменов при выступлении на международных соревнованиях и будет ли он выступать сам.

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Двукратный чемпион мира по паралимпийскому велоспорту на треке Алексей Обыденнов в интервью «Звезде» поделился информацией о том, каким требованиям должен соответствовать российский участник и поедут ли наши паралимпийцы на международные соревнования в этом году.

Велоспортсмен объяснил, что правила для соответствия статусу нейтрального спортсмена для Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК) практически не отличаются. Главный критерий давно известен: спортсмен не должен поддерживать СВО.

«В декларации четко прописано требование осуждать Российскую Федерацию как субъект международных отношений за начало СВО», - уточнил Обыденнов.

Спортсмен отметил, что несмотря на де-юре согласие паралимпийцев с условиями декларации в случае ее подписания, Паралимпийский комитет России все равно намерен отправить отечественных спортсменов на международные соревнования.

«Паралимпийский комитет направил список этим летом на порядка 150 спортсменов в МПК. Комитет понимает, что эти спортсмены должны соответствовать этим критериям и к ним будут применяться эти дискриминационные требования», - заявил олимпийский чемпион.

На вопрос о собственном участии Алексей Обыденнов ответил, что участвовать не может, так как ему уже запретили выступать на международных соревнованиях, а если бы и мог, то не стал бы.

«Я не изменяю себе. Я всегда поддерживал руководство России и вел поддержку в социальных сетях. Я никогда не выступал под нейтральным флагом и никогда не собираюсь», - подчеркнул паралимпиец.

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Париже в индивидуальном и нейтральном статусе. При этом МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России.