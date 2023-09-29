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МПК допустил россиян к паралимпийским играм в Париже

Ирина Елагина
16:11 29.09.2023
Игры пройдут в Париже в 2024 году.
МПК допустил россиян к паралимпийским играм в Париже
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до участия в паралимпийских играх в Париже 2024 года.

Российские атлеты получили право выступать на Паралимпиаде-2024 в индивидуальном и нейтральном статусе, но Паралимпийский комитет России поражен в правах в МПК - за приостановку членства проголосовали 90 членов Генеральной ассамблеи МПК против 56. 

«Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже», - говорится в решении МПК.

Напомним, что ранее МПК заявлял о намерении полностью лишить Россию права членства в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Туле открылся реабилитационный лагерь «Перезагрузка», в котором военнослужащие, получивших тяжелые ранения в зоне СВО,  смогут пройти реабилитацию, попробовать себя в паралимпийском спорте, освоить новую специальность, устроиться на работу или продолжить службу в ВС России.

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