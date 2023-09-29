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Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

18:23 29.09.2023
Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению Енисея занял два дня. Корабли шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с БДК «Вице-адмирал Кулаков» со средней скоростью около 10 узлов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня корабли арктической экспедиционной группировки Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и спасательного буксирного судна «Алтай» под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли в порт Дудинка.

Поход арктической группировки начался 10 августа. Североморцы проводят учения по обороне островных и континентальных территорий России, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и экономической деятельности страны в арктической зоне. Ряд мероприятий уже прошли у архипелагов Земля-Франца Иосифа, Новая Земля и Новосибирские острова, Северная Земля. Корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 8 500 морских миль.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1 155 Северного флота был спущен на воду 16 мая 1980 года, вошел в состав флота 9 февраля 1982 года. До начала 1990-х годов корабль постоянно участвовал в учениях и походах, совершил официальный визит на Кубу.

В 2010 году произведены ремонт и глубокая модернизация БПК, в ходе которых заменены комплексы вооружения и системы жизнеобеспечения, значительно улучшены условия обитаемости для экипажа. Скорость корабля - до 30 узлов, автономность - 30 суток. Экипаж составляет около 250 человек. Полное водоизмещение - 7 480 тонн.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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