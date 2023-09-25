Корабли Северного флота прошли 7 500 миль в рамках арктического похода

В акватории Восточно-Сибирского моря прошло учение по противодействию безэкипажных катеров.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Арктическая экспедиционная корабельная группировка Северного флота провела в Арктике учение по противодействию морским беспилотникам. В мероприятии участвовали экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский».

На опубликованных кадрах они отрабатывают действия по защите отряда кораблей в случае угрозы применения противником безэкипажных катеров. Учение проходит в акватории Восточно-Сибирского моря.

Первый этап предполагал прицеливание корабельной артиллерии по малоразмерной быстроходной цели. Затем экипажи выполняли боевые упражнения по поражению морской мишени с помощью корабельной артиллерии - в частности, речь идет об артиллерийских скорострельных комплексах АК-630 и стрелковом оружии.

За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 7500 морских миль.

12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. В рамках мероприятия североморцы оттачивают навыки в обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.