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Путин заявил о рекордах в строительстве и сельском хозяйстве РФ

Ирина Елагина
15:15 28.09.2023
Владимир Путин отметил высокие темпы роста в различных отраслях экономики России.
© Видео: пресс-служба президента РФ © Фото: пресс-служба президента РФ
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Российская экономика развивается высокими темпами несмотря на скептические прогнозы западных наблюдателей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами 26 регионов РФ, где состоялись выборы губернаторов.

«Как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет. Наоборот», - отметил глава государства.

Путин сообщил, что российская экономика «набирает темп», развиваются все основные отрасли - и промышленность, которая «работает так, как давно не работала», и сфера строительства и сельского хозяйства.

«Рекорды такие, которых не было в СССР», - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что у России достаточно резервов, «чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну». И пожелал избранным губернаторам работать в регионах на общий результат.

Ранее сообщалось, что вопросы экономического развития затрагивались на встрече Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

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