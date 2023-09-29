Путин заявил, что современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда»
Современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда» такое заявление сделал президент России Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».
«Современные кредитные отношения выстроены так, что обслуживают только интересы ''золотого миллиарда'', они злоупотребляют положением в мире», - заявил Путин.
Российский лидер добавил, что «золотой миллиард» эксплуатирует другие страны и злоупотребляет своим технологическим и информационным положением.
По словам Путина, Россия будет стремиться налаживать контакты Латинской Америки с ЕВРАЗЭС и поддерживает ее стремление стать полноправным партнером БРИКС.
Путин также сообщил о готовности России к выстраиванию сотрудничества со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур.
«Латинская Америка проводит независимую политику и ей будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике», - отметил Путин.
Путин также вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский президент назвал бывшего главу Кубы уникальной личностью.