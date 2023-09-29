Путин заявил, что современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда»

Владимир Путин заявил, что современные кредитные отношения злоупотребляют положением дел в мире.

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Современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда» такое заявление сделал президент России Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия - Латинская Америка».

«Современные кредитные отношения выстроены так, что обслуживают только интересы ''золотого миллиарда'', они злоупотребляют положением в мире», - заявил Путин.

Российский лидер добавил, что «золотой миллиард» эксплуатирует другие страны и злоупотребляет своим технологическим и информационным положением.

По словам Путина, Россия будет стремиться налаживать контакты Латинской Америки с ЕВРАЗЭС и поддерживает ее стремление стать полноправным партнером БРИКС.

Путин также сообщил о готовности России к выстраиванию сотрудничества со странами Латинской Америки на двусторонней основе и в рамках международных структур.

«Латинская Америка проводит независимую политику и ей будет принадлежать одна из ведущих ролей в мировой политике», - отметил Путин.

Путин также вспомнил о своих встречах с Фиделем Кастро. Российский президент назвал бывшего главу Кубы уникальной личностью.