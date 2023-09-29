Путин вспомнил свои встречи с Фиделем Кастро и назвал его уникальной личностью

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Президент России Владимир Путин во время парламентской конференции «Россия - Латинская Америка» вспомним в своих встречах с бывшим главой Кубы Фиделем Кастро. Российский лидер отметил, что у России и стран Латинской Америки всегда было много общего. Слова Путина о Кастро и других латиноамериканских деятелях публика встретила аплодисментами.

«Эти аплодисменты к месту. Аплодисменты, которые говорят о роли тех людей. Я помню свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. Просто это был глыба, понимаете? Это был человек, который думал о людях, каждую секунду. И не только о кубинцах - он думал и о всей Латинской Америке, о всех людях на планете, на Земле. И, действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Это была уникальная личность», - заявил Путин.

Также на конференции Путин заявил, что РФ намерена налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС и БРИКС. Он подчеркнул, что БРИКС является не военным союзом, а площадкой для выработки равноправных позиций.