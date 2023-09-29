Спортсмен Ашапатов заявил, что МПК может отменить возможность допуска паралимпийцев к играм

Четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов напомнил, что уже были случаи, когда в последний момент возможность участия спортсменов в соревнованиях приостанавливалась.

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Новость о возможности допуска российских паралимпийцев к играм в Париже в 2024 году является хорошей, однако необходимо дождаться условий допуска спортсменов, заявил «Звезде» четырехкратный паралимпийский чемпион Алексей Ашапатов.

Спортсмен назвал новость о возможности поехать на игры хорошей, однако считает, что необходимо дождаться окончательной информации о требованиях к спортсменам.

«Тут надо разбираться в нюансах, какие точно условия допуска. Под нейтральным флагом - это одно. Второе - это как они будут выбирать спортсменов. Если в индивидуальном порядке, то какие должны быть выполнены условия именно спортсменами, чтобы попасть на игры», - рассказал Ашапатов.

По словам паралимпийского чемпиона, можно ждать чего угодно и «не факт, что большинство спортсменов поедут».

«Будут определенные условия, возможно, связанные с поддержкой СВО и прочими политическими моментами. Нужно ждать окончательно информацию, этих условий, потом уже, наверное, делать выводы», - добавил спортсмен.

По словам Ашапатов, сейчас в МПК могут сказать, что угодно.

«Мы уже это проходили. Допускать, а потом в последний момент могут взять и приостановить возможность участия», - напомнил Ашапатов.

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет допустил российских спортсменов к участию в паралимпийских играх в Париже в 2024 году.