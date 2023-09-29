В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил, что БРИКС открыт для Латинской Америки

Ирина Елагина
17:35 29.09.2023
 Владимир Путин обозначил курс на сближение стран Латинской Америки с ЕАЭС и БРИКС.
Путин заявил, что БРИКС открыт для Латинской Америки
© Фото: пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС и БРИКС, который не является военным союзом. Курс на сближение с государствами Латинской Америки глава государства обозначил на международной парламентскую конференции «Россия- Латинская Америка».

«Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕврАзэС и поддерживает ее стремление вступить в БРИКС как полноправного партнера», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС не является военным союзом.

«БРИКС - это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга», - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси договорились помочь Ирану с вступлением в БРИКС

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:10 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что современные кредитные отношения обслуживают интересы «золотого миллиарда»
17:41 Спорт
Видео
Спортсмен Ашапатов заявил, что МПК может отменить возможность допуска паралимпийцев к играм
16:37 В стране и мире
Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
15:53 Армия
МО РФ: ВСУ выводят в тыл бригаду из района Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи
15:44 В стране и мире
Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.