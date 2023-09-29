Путин заявил, что БРИКС открыт для Латинской Америки

Владимир Путин обозначил курс на сближение стран Латинской Америки с ЕАЭС и БРИКС.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ намерена налаживать связи Латинской Америки с ЕАЭС и БРИКС, который не является военным союзом. Курс на сближение с государствами Латинской Америки глава государства обозначил на международной парламентскую конференции «Россия- Латинская Америка».

«Россия будет стремиться налаживать связи Латинской Америки с ЕврАзэС и поддерживает ее стремление вступить в БРИКС как полноправного партнера», - отметил Путин.

Он подчеркнул, что БРИКС не является военным союзом.

«БРИКС - это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на суверенитете и уважении друг друга», - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси договорились помочь Ирану с вступлением в БРИКС.