Эксперт по Балканам Гуськова объяснила, чем чревато усиление KFOR в Косово

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Усиление группировки KFOR приведет к ухудшению положения сербов в Косово вплоть до вынужденного исхода коренного населения. Об этом руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова рассказала «Звезде», комментируя решение Совета НАТО об использовании дополнительных сил НАТО в Косово.

Эксперт считает, что в Косово едва ли возможно открытое военное противостояние.

«Полыхнуло бы, если бы войска Сербии могли войти в Косово. Но поскольку границы установлены. В Косово находится военная база НАТО, войска сейчас будут усилены. Это говорит о том, что албанцы полностью владеют территорией и ситуаций. Никто не осуждает их за насилие, убийство сербов, аресты, избиение. И они хотят силой признать независимость Косово. И даже если сегодня Сербия это не признает, фактически Косово эту независимость имеет. Поэтому ожидать серьезных столкновений, имеется в виду, армия на армию, не приходится», - считает ученый.

Но, по мнению Гуськовой, после усиления присутствия НАТО в Косово велика вероятность партизанской войны.

«Единственное, что возможно, это когда добровольцы Сербии пойдут в Косово, чтобы поддержать своих братьев. Если это не произойдет и будут перекрыты все тропы, речь не идет о дорогах, которые пересекают границу, в этом случае полиция и созданная Албанская армия будут держать все под контролем, чтобы выполнять задачу, поставленную много лет назад. Создать Косово и Метохию без сербов. Сербы начнут исход», - считает ученый.

Аналитик полагает, что сейчас Сербия не может оказывать какую-то серьезную поддержку косовским сербам, но можно рассчитывать на помощь самим сербов, которые могут прийти на выручку братьям-славянам. Но перспективы этой поддержки сомнительны.

«Они пересекают границу своими возможными тропами. И они участвовали в баррикадах. Но когда они ставили баррикады раньше, албанская полиция не входила на север Косово, то есть на территорию с большинством сербского населения. А теперь они уже там. Поэтому даже если пойдут из Сербии добровольцы, это будет быстро подавлено», - отметила эксперт.

Елена Гуськова напомнила, что на территории Косово остается большая сербская диаспора.

«Они там есть. Они есть в анклавах на юге Косово и Метохии. Анклавы - очень небольшие деревни. Есть в монастырях и при монастырях. Но самым большим местом, где было большинство сербского населения - это север Косово. Такой город как Косовска-Митровица был перегорожен на две части рекой. На севере жили сербы, на юге - албанцы. И албанская полиция на север не входила. А теперь они уже вошли и начали террор против сербского населения», - рассказала эксперт.

При этом она считает маловероятной возможность эвакуации сербов из Косово.

«Во-первых, часть из них упрямые и никогда не уйдут. Это их земля. Здесь родились они, и жили их предки. Это первое. Второе. Организованный вывод сербского населения - это значит признать независимость Косово без сербского населения. На что Александр Вучич и правительство сербское не пойдут, потому что это будет означать конец их политической карьеры. Нет. Это путь они никогда не используют. Они могут помочь сербам, которые уже перешли границу и вернулись в Сербию. А организовывать вывод населения можно только после того, как Сербия признает независимость этого края. А Вучич сказал, что мы никогда не признаем независимость края», - подчеркнула Елена Гуськова.

Напомним, что накануне Североатлантический совет НАТО разрешил использование дополнительных сил в Косово, чтобы «ответить на текущую ситуацию».