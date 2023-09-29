Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины

Граждане Украины получили возможность выезжать и въезжать на территорию Российской Федерации без оформления визы.

© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вводящий безвизовый режим для граждан Украины. Полный текст документа появился на официальном сайте правовой информации.

Указ постановил, что граждане Украины могут въехать на территорию РФ и покинуть ее на основании паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна, а также свидетельства о рождении для детей в возрасте до 16 лет.

В документе также отмечается, что несовершеннолетние граждане могут выехать из страны лишь в сопровождении одного из своих законных представителей или совершеннолетнего дееспособного лица, имеющего юридически заверенное согласие законных представителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обновленном составе правительства столицы. Изменения коснулись сферы культуры и Департамента природопользования и охраны окружающей среды.