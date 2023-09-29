В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины

Никита Черненко
15:44 29.09.2023
Граждане Украины получили возможность выезжать и въезжать на территорию Российской Федерации без оформления визы.
Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины
© Фото: Mikhail Metzel, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вводящий безвизовый режим для граждан Украины. Полный текст документа появился на официальном сайте правовой информации.

Указ постановил, что граждане Украины могут въехать на территорию РФ и покинуть ее на основании паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна, а также свидетельства о рождении для детей в возрасте до 16 лет.

В документе также отмечается, что несовершеннолетние граждане могут выехать из страны лишь в сопровождении одного из своих законных представителей или совершеннолетнего дееспособного лица, имеющего юридически заверенное согласие законных представителей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обновленном составе правительства столицы. Изменения коснулись сферы культуры и Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:37 В стране и мире
Путин подписал указ о начале осеннего призыва в армию
16:11 В стране и мире
МПК допустил россиян к паралимпийским играм в Париже
15:53 Армия
МО РФ: ВСУ выводят в тыл бригаду из района Работино из-за отказа военных выполнять боевые задачи
15:44 В стране и мире
Путин подписал указ о введении безвизового режима для граждан Украины
14:59 В стране и мире
Видео
Путин встретился с отличившимися в бою под Урожайным бойцами
Популярное
Экс-госсекретарь США Помпео рассказал, как шутил с Путиным о КГБ и спецслужбах
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.