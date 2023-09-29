Шойгу: страны СНГ создают научную организацию для обеспечения военной безопасности

© Фото: Минобороны РФ

Главы оборонных ведомств стран СНГ приняли решение по созданию базовой научно-исследовательской организации в области исследования проблем обеспечения военной безопасности. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам заседания Совета министров обороны СНГ на оборонном предприятии в Туле.

«Министрами обороны подписаны решения по структуре, материально-техническому оснащению и принципам деятельности совместного подразделения гуманитарного разминирования, созданию базовой научно-исследовательской организации государств СНГ в области исследования проблем обеспечения военной безопасности», - заявил Шойгу.

По словам министра, главы оборонных ведомств Содружества подписали решение по развитию военного сотрудничества в системе довузовского образования. Также Шойгу подвел итоги заседания.

«В рамках заседания совета была предоставлена возможность ознакомиться с новейшими образцами вооружения и военной техники, созданными на тульских предприятиях, обсудить текущие задачи военно-технического сотрудничества и рассмотреть перспективы его развития», - заявил министр.

Приняты решения по углублению сотрудничества стран СНГ по совершенствованию совместных систем военного назначения. В ходе заседания также приняты решения по углублению сотрудничества в области совершенствования совместных систем военного назначения. Для этого были запланированы мероприятия подготовки войск в рамках объединенной системы ПВО, которые проведут в следующем году.

Особое внимание на заседании было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы над фашизмом и реализации мероприятий военно-профессионального, научного, спортивного, культурно-просветительского характера на примере подвигов защитников Отечества. В заключение Шойгу выразил своим коллегам признательность за участие в работе.

Напомним, что 29 сентября Шойгу и делегации оборонных ведомств стран СНГ посетили АО «Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова» в Туле. На предприятии были представлены образцы вооружения, которые зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.