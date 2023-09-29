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В Приморье завершились международные антитеррористические учения «СМОА плюс»

14:36 29.09.2023
В учении приняло участие около 700 военнослужащих воинских контингентов стран-участниц учения, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации и другая военная техника ВВО.
© Видео: Пресс-служба Восточного военного округа © Фото: Пресс-служба Восточного военного округа
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В Приморском крае на полигоне «Сергеевский» завершились международные антитеррористические учения «СМОА плюс».

На церемонии закрытия совместного международного антитеррористического учения воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу «СМОА плюс были награждены наиболее отличившиеся при выполнении учебно-боевых задач военнослужащие.

К участникам обратился руководитель учения командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Перед личным составом также выступили представители военных ведомств государств-участников учения.

В завершение церемонии состоялось награждение наиболее отличившихся при выполнении учебно-боевых задач военнослужащих всех воинских контингентов, входивших в состав объединенной группировки войск. Награды от рук заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Носулева и командующим Тихоокеанским флотом Виктора Лиины получили более 30-ти военнослужащих.

К учению привлекались органы военного управления и подразделения ВВО. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Государства Бруней-Даруссалам, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индии, Республики Индонезии, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Королевства Таиланд и Республики Филиппины.

Всего в учении приняло участие около 700 военнослужащих воинских контингентов стран-участниц учения, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.

До завершения международных антитеррористических учений «СМОА плюс» прошла ее активная фаза. На этом этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработали совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне ВВО «Сергеевский». Кадры активной фазы учений показало Министерство обороны России.

Ранее Минобороны России показывало кадры старта совместных международных антитеррористических учений Вооруженных сил РФ, государств-членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс», которые прошли в Приморском крае.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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