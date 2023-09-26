В Приморье начались международные антитеррористические учения «СМОА плюс»

Всего в учениях примут участие около 700 военнослужащих, а также самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая техника.

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Совместные международные антитеррористические учения ВС РФ, государств-членов АСЕАН и партнеров по диалогу «СМОА плюс» начались в Приморье. Место проведения учений - полигон Сергеевский. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в ходе тренировок участники обменяются опытом борьбы с терроризмом.

На первом этапе учений представители органов военного управления определят замысел антитеррористической операции и спланируют ее проведение. На втором этапе военнослужащие отработают свои действия уже непосредственно на полигоне.

Приглашены представители Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, КНР, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. В учениях участвуют порядка 700 человек, задействованы самолеты, вертолеты, беспилотники, танки, бронетранспортеры и другая техника.

«СМОА плюс» - это механизм взаимодействия между оборонными ведомствами стран АСЕАН (Юго-Восточная Азия) и государств - партнеров по диалогу, в число которых входит и Россия. Механизм был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

В августе в Мьянме прошла командно-штабная тренировка по противодействию терроризму. Ее участники проработали современные способы применения авиации, в том числе беспилотников, средств разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при уничтожении террористов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.