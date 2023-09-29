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Минстрой: часть городов в новых регионах России могут быть не восстановлены

Никита Черненко
14:30 29.09.2023
Ирек Файзуллин рассказал, что Минстрой может принять решение не восстанавливать отдельные города в присоединенных к России регионах.
Минстрой: часть городов в новых регионах России могут быть не восстановлены
© Фото: РИА Новости
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Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин допустил возможность того, что часть городов в новых регионах России не будут восстановлены. Об этом он сообщил в ходе заседания Общественного совета при министерстве.

Глава Минстроя объяснил такое решение степенью разрушенности подобных городов и того, что в них практически никто не живет. В качестве примера Файзуллин привел город Попасная.

«Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем. Попасная - мы решили не восстанавливать. Потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем пока, семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться», - сказал министр.

Ранее стало известно о награждении бригады морпехов ТОФ, которые в 2022 году участвовали в штурме города Попасная в ЛНР. Президент России присудил бригаде звание «гвардейская» за проявленное мужество в боях.

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