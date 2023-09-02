В зоне СВО прошло награждение 40-ой гвардейской бригады морпехов ТОФ

Совсем недавно 40-ая бригада морпехов ТОФ получила от президента звание «гвардейской». Еще со времен Петра Первого это звание получали только самые лучшие воинские формирования.

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Второго сентября в России отмечают День российской гвардии. Накануне в зоне спецоперации у памятника погибшим советским солдатам в годы Великой Отечественной войны командир 40-ой гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота провел награждение отличившихся морпехов.

Совсем недавно 40-ая отдельная Краснодарско-Харбинская бригада морпехов получила от президента России Владимира Путина почетное звание «гвардейская» за проявленные мужество и отвагу в бою. Еще со времен Петра Первого гвардейский статус получают только самые лучшие воинские формирования.

Камчатские морпехи по праву заслужили такое высокое звание. В 2022 году они успешно штурмовали город Попасная в ЛНР, а позже заняли поселок Викторовка.

Тактическому превосходству и подготовке к штурму Угледара Россия тоже обязана 40-ой бригаде: морпехи с военными из Владивостока вели ожесточенное сражение под Павловкой, и в итоге населенный пункт был захвачен.

На данный момент военные бригады ТОФ по-прежнему находятся на самых опасных участках спецоперации, в частности на Южно-Донецком направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с первым сентября слушателей Военной академии Генштаба ВС РФ. Министр подчеркнул, что 40% учащихся принимали участие в спецоперации, а 80% являются ветеранами боевых действий.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.