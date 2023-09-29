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Мошенники обманули спортсменку Тимошинину на миллион рублей

Елизавета Егорова
13:13 29.09.2023
Мошенники, представившись президентом Российской федерации прыжков в воду и ее куратором, сообщили девушке, что ей грозит уголовное дело.
Мошенники обманули спортсменку Тимошинину на миллион рублей
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Российская спортсменка, трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам один миллион рублей. Как сообщает Life, девушку обманули «президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин» и «куратор федерации Максим Дегтерев».

«Сначала Тимошинина получила сообщение якобы с официального аккаунта Дружинина. Он сказал, что скоро ей напишет некий Максим Дегтерев куратор Федерации прыжков в воду. Тот сообщил спортсменке, что ей грозит уголовное дело, поскольку была попытка перевода денег со счета», - говорится в публикации Life.

Спортсменка сняла в банке миллион рублей, а после отдала деньги курьеру в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее стало известно, что в 2023 году подавляющее большинство россиян (91%) сталкивались с мошенниками, сообщили в Аналитическом центре НАФИ. Больше всего ведутся на обман пенсионеры, люди с высшим образованием и женщины.

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