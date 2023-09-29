Мошенники обманули спортсменку Тимошинину на миллион рублей
Российская спортсменка, трехкратная чемпионка Европы по прыжкам в воду Светлана Тимошинина отдала мошенникам один миллион рублей. Как сообщает Life, девушку обманули «президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин» и «куратор федерации Максим Дегтерев».
«Сначала Тимошинина получила сообщение якобы с официального аккаунта Дружинина. Он сказал, что скоро ей напишет некий Максим Дегтерев куратор Федерации прыжков в воду. Тот сообщил спортсменке, что ей грозит уголовное дело, поскольку была попытка перевода денег со счета», - говорится в публикации Life.
Спортсменка сняла в банке миллион рублей, а после отдала деньги курьеру в центре Москвы. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее стало известно, что в 2023 году подавляющее большинство россиян (91%) сталкивались с мошенниками, сообщили в Аналитическом центре НАФИ. Больше всего ведутся на обман пенсионеры, люди с высшим образованием и женщины.