Около 91% россиян сталкивались с мошенничеством в 2023 году

Это на 9% больше, чем в прошлом году.

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Сотрудники Аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян и выяснили, что подавляющее большинство граждан РФ сталкивались с попытками мошенничества в 2023 году.

Как пишет RT, этот результат на 9% превышает показатель предыдущего года.

В группе риска, как утверждают аналитики, находятся работающие пенсионеры, 86% которых сталкивались с мошенниками в этом году, а также люди с высшим образованием (84%) и женщины (73%).

Увеличивается также и количество способов обмана. В этом году, согласно данным опроса, люди сталкивались с четырьмя разными видами мошенничества, в то время как год назад речь шла всего лишь о трех.

В одной из таких схем мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов или банка. Он выясняет данные карты или счета человека. С этим видом обмана сталкивались 73% опрошенных, хотя в прошлом году доля таких людей составляла 54%.

На втором месте (63%) находятся предложения легкого заработка в интернете. Например, человеку предлагают извлекать выгоду из инвестиций».

Часто (в 46% случаев) применяется схема с подозрительными ссылками, переход по которым сопряжен с финансовыми угрозами.

Четвертое место по степени распространения (45%) заняли предложения получить определенную выплату от государства. Чтобы ее оформить, человека просят раскрыть данные карты или другие личные данные.

Ранее мошенники вынудили женщину сжечь автомобиль за 4 млн рублей у одного из торговых центров Москвы. До этого она лишилась крупной суммы денег, которую ей пообещали вернуть за диверсию с поджогом автомобиля.