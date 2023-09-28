В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Около 91% россиян сталкивались с мошенничеством в 2023 году

Анастасия Бобылева
05:57 28.09.2023
Это на 9% больше, чем в прошлом году.
Около 91% россиян сталкивались с мошенничеством в 2023 году
© Фото: Annette Riedl dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Сотрудники Аналитического центра НАФИ провели опрос среди россиян и выяснили, что подавляющее большинство граждан РФ сталкивались с попытками мошенничества в 2023 году.

Как пишет RT, этот результат на 9% превышает показатель предыдущего года.

В группе риска, как утверждают аналитики, находятся работающие пенсионеры, 86% которых сталкивались с мошенниками в этом году, а также люди с высшим образованием (84%) и женщины (73%).

Увеличивается также и количество способов обмана. В этом году, согласно данным опроса, люди сталкивались с четырьмя разными видами мошенничества, в то время как год назад речь шла всего лишь о трех.

В одной из таких схем мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов или банка. Он выясняет данные карты или счета человека. С этим видом обмана сталкивались 73% опрошенных, хотя в прошлом году доля таких людей составляла 54%.

На втором месте (63%) находятся предложения легкого заработка в интернете. Например, человеку предлагают извлекать выгоду из инвестиций».

Часто (в 46% случаев) применяется схема с подозрительными ссылками, переход по которым сопряжен с финансовыми угрозами.

Четвертое место по степени распространения (45%) заняли предложения получить определенную выплату от государства. Чтобы ее оформить, человека просят раскрыть данные карты или другие личные данные.

Ранее мошенники вынудили женщину сжечь автомобиль за 4 млн рублей у одного из торговых центров Москвы. До  этого она лишилась крупной суммы денег, которую ей пообещали вернуть за диверсию с поджогом автомобиля.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:07 В стране и мире
В Ташкенте прогремел сильный взрыв, огонь охватил большую территорию
21:18 В стране и мире
Сотрудник полиции погиб в перестрелке в Дагестане
16:54 В стране и мире
Видео
Путин потребовал разобраться с ростом цен на топливо
15:26 В стране и мире
Видео
Экипаж корабля «Союз МС-23» вернулся на Землю после годовой экспедиции
14:07 В стране и мире
На границе Азербайджана задержан экс-министр Карабаха Рубен Варданян
Популярное
Видео
Экс-спикер теробороны ВСУ Чирилло рассказала об украинских нацистских группировках
Херш расценил план ЦРУ по «Северным потокам» как шаг к третьей мировой войне
WhatsApp* станет недоступен для владельцев старых смартфонов
Видео
В Московском зоопарке показали, как осматривают детеныша панды Диндин
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.