Шойгу показал главам военных делегаций из стран СНГ пистолет-пулемет для летчиков

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу показал пистолет-пулемет для военных летчиков РФ руководителям делегаций оборонных ведомств государств – участников СНГ во время посещения тульского КБП им. Шипунова.

Пистолет-пулемет ПП-2000 предназначен для поражения живой силы и создания высокой плотности огня, оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Разработан под патрон 9х19. ПП-2000 укладывается в носимый аварийный запас (НАЗ), который располагается в под сиденьем военных летчиков. Пистолет-пулемет отличается повышенной дальностью стрельбы, увеличенной емкостью магазина, несколькими типами используемых боеприпасов.

На кадрах Министерства обороны РФ показано, как глава оборонного ведомства РФ держит в руках оружие и показывает гостям, а также рассказывает о технических характеристиках. В описании к видео сказано, что пистолет-пулемет был создан после того, как в феврале 2018 года российскому летчику Роману Филиппову, самолет которого был сбит в Сирии, пришлось до последнего патрона отстреливаться от террористов.

Также гостям показали комплекс средств автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений «Малахит» и образцы стрелково-гранатометного вооружения, которые с успехом применяют российские военные в зоне проведения операции по защите Донбасса.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.