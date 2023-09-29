Шойгу: РФ всегда открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ
Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», - подчеркнул глава ведомства, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ в Туле.
Шойгу назвал символичным, что работа с коллегами началась с посещения местного оборонного предприятия и знакомства с продукцией военного назначения отечественного производства.
Перед заседанием министр возложил цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы. На церемонии присутствовали губернатор области Алексей Дюмин и главы военных делегаций других государств. Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной. Перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.