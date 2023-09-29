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Шойгу: РФ всегда открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ

12:08 29.09.2023
Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов, отметил глава Минобороны России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», - подчеркнул глава ведомства, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ в Туле.

Шойгу назвал символичным, что работа с коллегами началась с посещения местного оборонного предприятия и знакомства с продукцией военного назначения отечественного производства.

Перед заседанием министр возложил цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы. На церемонии присутствовали губернатор области Алексей Дюмин и главы военных делегаций других государств. Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной. Перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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