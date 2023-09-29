Армия Шойгу: РФ всегда открыта к наращиванию военного сотрудничества со странами СНГ Вопросы военно-технического сотрудничества постоянно находятся в центре внимания совета министров обороны и двусторонних контактов, отметил глава Минобороны России. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Россия всегда открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ, подчеркнул глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Российская Федерация всегда открыта для углубления взаимодействия в этой области», - подчеркнул глава ведомства, открывая заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ в Туле. Шойгу назвал символичным, что работа с коллегами началась с посещения местного оборонного предприятия и знакомства с продукцией военного назначения отечественного производства. Перед заседанием министр возложил цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы. На церемонии присутствовали губернатор области Алексей Дюмин и главы военных делегаций других государств. Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной. Перед участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика