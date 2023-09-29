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Шойгу возложил цветы к мемориалу «Три штыка» в Туле

Андрей Аркадьев
12:01 29.09.2023
На церемонии присутствовали руководители делегаций оборонных ведомств СНГ. Воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил цветы к мемориальному комплексу «Три штыка» на площади Победы в Туле. Кадры с места публикует «Звезда».

На церемонии присутствовали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главы военных делегаций из других стран. Собравшиеся почтили минутой молчания память красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Делегации стран СНГ прибыли в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны государств — участников СНГ. Это представители оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На встрече стороны обсудят сотрудничество в военной и военно-технической сфере и обменяются мнениями о военно-политической обстановке в мире.

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