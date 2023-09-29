Шойгу: обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь хорошо оснащенные армии

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сложившаяся в современном мире военно-политическая обстановка обязывает государства-участники Содружества Независимых Государств иметь хорошо оснащенные вооруженные силы. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в Туле.

«Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них - необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы», - сказал Шойгу.

Министр предложил участникам заседания обсудить глобальную повестку дня, сотрудничество оборонных ведомств и расширение взаимодействия в данной сфере. Шойгу подчеркнул, что Россия открыта к наращиванию военно-технического сотрудничества со странами СНГ.

Перед заседанием глава российского оборонного ведомства и члены иностранных делегаций возложили цветы на мемориальном комплексе защитникам Тулы «Три штыка», расположенном на площади Победы. Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем перед участниками церемонии торжественным маршем прошла рота почетного караула.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.