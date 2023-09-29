Военный эксперт Литовкин назвал провокацией исследование RAND об «ударе РФ по НАТО»

По словам эксперта, исследование американской корпорации не говорит о каких-либо конкретных действиях России, а лишь проверяет реакцию стран-членов НАТО.

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Исследование аффилированной с оборонным ведомством и правительством США организации RAND Corporation о возможности эскалации конфликта на Украине и вероятности удара России по НАТО является провокацией. Таким образом американская корпорация «проверяет» членов альянса - смогут ли они нанести ответный удар по России при воплощении придуманного в компании сценария. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Россия не собирается наносить удары (по НАТО - Прим. ред.). Они разрабатывают различные версии и по этой публикации неизвестно, какой удар Россия нанесет и почему она должна это делать. RAND делает достаточно провокационные выводы, возможно проверяют реакцию руководства НАТО на предположение, что альянс не нанесет удар», - отметил эксперт.

По словам Литовкина, сейчас члены альянса по-разному относятся к России, поэтому реакция на сценарий эскалации конфликта может отличаться.

«Если страна НАТО - например Польша - нападет на Россию, и РФ ответит, то вряд ли кто-то будет защищать Варшаву. Шума будет много, но это не значит, что США, Германия и Франция прибегнут к ударам по России», - отметил Литовкин.

Напомним, что в своем исследовании корпорация RAND пришла к выводу, что если конфликт на Украине приведет к том, что Россия якобы нанесет удар по силам НАТО, то ответ альянса не гарантируется. Всего было озвучено три сценария эскалации украинского конфликта.