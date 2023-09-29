RAND: НАТО не станет отвечать на возможный удар России

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Американская исследовательская организация RAND, считающаяся аффилированной с оборонным ведомством и правительством США, провела новое исследование, в котором пришла к выводу, что на возможный удар Российской Федерации по силам Североатлантического альянса в рамках конфликта на Украине НАТО может отказаться от ответных действий.

Доклад описывает три возможных варианта сценария эскалации украинского конфликта. Первый возможный вариант развития событий описывает, если бы под российский удар попали бы чиновники НАТО на Украине. Это могло бы вызвать политическое давление или дипломатическое требование, говорится в докладе. Второй сценарий предполагает, что российские маневры могут привести к крушению американского самолета над Черным морем. В этом случае американцы могут столкнуться с необходимостью ответить военным путем, что Москва воспримет как следующий виток развития конфликта.

Третий возможный сценарий развития событий конфликта, как описывает RAND, это нанесение российскими войсками упреждающего удара по объектам НАТО. Исследовательская организация делает вывод, что даже в этом случае говорится о вероятности ответа Североатлантического альянса, а не о гарантированном ответе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что из-за НАТО может возникнуть новый очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам российского министра иностранных дел, расширение НАТО в этом регионе направлено против России и КНР.